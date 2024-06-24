Москва, 24 июня, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Российская финансовая система доказала свою устойчивую и эффективность. Об этом 24 июня корреспонденту ИА Регнум заявила эксперт ЭИСИ Виктория Карпова, комментируя встречу президента России Владимира Путина с председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.

Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По словам эксперта, одним из важных моментов, которые обсуждались на встрече, было расширение присутствия отечественных банков в регионах. Это позволяет гражданам иметь доступ к высококачественным товарам и услугам. Банк ВТБ активно работает в этом направлении и планирует открыть офисы во всех субъектах России. Особое внимание уделяется Донбассу и Новороссии, уточнила она.

Карпова напомнила, что в банках действуют программы помощи клиентам, проживающим на приграничных территориях. По каждому обращению принимаются индивидуальные решения. Оказываются различные виды финансовой поддержки в зависимости от ситуации, предлагаются кредитные каникулы, реструктуризация долга и другие инструменты, позволяющие снизить финансовую нагрузку. Это показывает вовлеченность банков в решение реальных проблем, которые возникают в том числе в приграничных регионах России, добавила эксперт.

По её словам, ещё одной важной темой встречи стала финансовая независимость России. Решения президента РФ о повышении финансовой независимости страны очень своевременны, уточнила Карпова.

Она отметила. что в западных странах, включая США, наблюдаются негативные явления, очень близки финансовые кризисы. Антироссийские санкции разрушили систему мировой торговли, привели к существенному роста инфляции, а попытки западных стран решить эту проблему стандартными способами привели по обесцениванию их банковских активов.

«Российская банковская система выдержала санкционное давление и начала создавать новую инфраструктуру по расчётам в рублях и национальных валютах дружественных стран. Эти процессы укрепляют финансовый суверенитет России. Финансовая система демонстрирует свою устойчивость и эффективность. Финансовые ресурсы, которые имеются у России, идут на внутреннее развитие страны. Эта политика позволяет обеспечить развитие вне зависимости от западных источников финансирования. Крупные российские компании с государственным участием действуют как институты развития, в том числе в многовекторном развитии России. Они не только осваивают ресурсы, но и вкладывают их в различные отрасли, включая научные, медицинские и связанные с технологическим развитиям и цифровым суверенитетом страны. Это позволяет России двигаться к новым экономическим прорывам», — подчеркнула Карпова.

Как передавало ИА Регнум, до конца текущего года два федеральных банка, «Сбер» и ВТБ, начнут полноценную работу в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Открытие своих офисов и создание сети банкоматов станет финальным шагом в вопросе интеграции региона в российскую банковскую систему.

Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что банк откроет два отделения в Луганске, отделения также появятся в Мариуполе и Донецке.

Глава «Сбера» Герман Греф отметил, чтобанк в ближайшее время откроет первые 16 отделений в новых регионах России.

Президент России Владимир Путин 31 января на совещании по развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей призвал крупный бизнес страны, в том числе крупные финансовые учреждения, «заходить» в новые регионы.