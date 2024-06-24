Фрязино, Московская область, 24 июня, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Площадь пожара во Фрязино выросла до 5 тыс. кв. м., тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью, сообщило 24 июня МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 5 000 квадратных метров», — сообщило ведомство.

Там добавили, что внутри здания находятся баллоны с газовоздушной смесью.

На месте ЧП, по сообщению МЧС, работают более 130 специалистов и 50 единиц техники.

Крупный пожар в административном здании в городе Фрязино вспыхнул 24 июня. Возгоранию присвоили третий ранг сложности. В экстренных службах сообщили, что при пожаре полностью выгорели четыре этажа. Для ликвидации возгорания к месту ЧП направили два вертолёта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в результате пожара погибли два человека. По данным Telegram-канала «112», количество погибших увеличилось до восьми человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.