Прага, 24 июня, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Невестка бывшего президента Чехии Вацлава Гавела Дагмар Гавлова продала дворец «Люцерна», расположенный в центре Праги, за $43 млн чешской медицинской компания BTL, сообщил 24 июня журнал Forbes.

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Гавлова вместе с BTL создали совместную фирму Palác PL., в которую она вложила дворец «Люцерна». За эту сумму к BTL перешли 75% акций фирмы, а Гавлова осталась владелицей 25% акций. Все вырученные от продажи дворца средства пойдут на его реконструкцию.

«Всё пойдёт на масштабную реконструкцию и связанный с ней ремонт», — заявила Дагмар Гавлова.

Она добавила, что ей было важно найти кого-то, кто сохранит традиции, ценности и социальное предназначение дворца. По словам невестки экс-президента Чехии, много миллиардеров хотели «поглотить» этот дворец.

Гавлова пояснила, что малейший ремонт дворца оказался затратным с точки зрения времени и денег. Реконструкция здания началась примерно в 2019 году, однако скоро банк отказался её финансировать. После этого Гавлова, посоветовавшись с семьёй, начала искать подходящего для сделки партнёра.

Аналогичным образом BTL спасла ещё одно историческое здание: Муниципальную сберегательную кассу в Карловых Варах. Здание в стиле модерн компания выкупила во время пандемии и открыла его для культурных и художественных целей.

Дворец «Люцерна» построили в начале 1920-х годов. Восьмиэтажное здание, состоящее из трёх блоков, стало первой железобетонной конструкцией в Праге. Проект здания разработал предприниматель в области строительства инженер Вацлав Гавел, дед будущего президента чешской республики. Дворец Люцерна вернули семье Гавелов по закону о реституции в 1989 году. Со временем весь комплекс с прилегающими помещениями перешёл во владение жены брата президента, Дагмар Гавловой.