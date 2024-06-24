Вашингтон, 24 июня, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Ситуация в отношении с Россией не подходит для того, чтобы внести её в список государств-спонсоров терроризма, заявил 24 июня на брифинге помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

Loren

«Этот инструмент создали для решения другого комплекса проблем, а не для ситуации, с которой мы столкнулись сейчас», — сказал он.

О’Брайен отметил, что каждый раз, когда предлагали внесли Россию с список терроризма, это вызывало беспокойство у Госдепа, так как подобный шаг меняет гибкость в использовании российских замороженных активов. Ведомство выступает за то, чтобы сохранить имеющуюся гибкость в этом вопросе, добавил помощник госсекретаря.

Как сообщало ИА Регнум, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель 24 июня заявил, что ЕС ожидает получения первого транша в размере €1,4 млрд от доходов с замороженных российских активов на следующей неделе. Средства планируют направить на вооружение украинских войск.

Белый дом 14 июня заявил, что страны G7 договорились о схеме передачи Украине изъятых у России доходов с активов. Они решили предоставить Киеву кредит на $50 млрд и гасить займ за счёт отнятых российских доходов.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал воровством любые попытки изъять замороженные активы страны. Он пообещал, что такие действия не останутся безнаказанными.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 15 июня обвинил страны Запада в пренебрежении всеми цивилизованными нормами приличия и превращении в грабителей. Страны, решившие передавать Украине российские средства, живут не по закону, а по понятиям, добавил глава дипмиссии.