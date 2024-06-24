Москва, 24 июня, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Включение Института развития интернета в 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза по сути является признанием успехов отечественной контент-индустрии. Об этом 24 июня заявил гендиректор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Попадание ИРИ в санкционный список — это своего рода признание. Признание успехов российской контент-индустрии!», — привела его слова Lenta.ru.

Гореславский отметил, что такое решение Брюсселя практически ставит отечественную контент-индустрию в один ряд с нефтегазовым сектором, IT-отраслью и даже военной промышленностью.

Гендиректор добавил, что в институте изучат документ Евросоюза его возможные последствия для деятельности ИРИ, однако всё равно продолжат поддерживать и развивать российскую индустрию контента.

По его словам, включение института в новый санкционный список ЕС не стало неожиданностью и является реакцией Запада на серьёзный рост популярности отечественного контента в России.

«Отечественные производители при поддержке ИРИ стали гораздо больше создавать собственный контент для детей и молодёжи, включая разработку компьютерных игр», — пояснил Гореславский.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 июня Евросоюз принял 14-й пакет антироссйских санкций. В него вошли ограничение на транзит сжиженного природного газа из России через порты сообщества. Брюссель также запретил новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, включая «Арктик СПГ 2» и «Мурманск СПГ».

В обновлённый список санкций включили 61 новую организацию, по мнению Запада, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс. Кроме того, ЕС ввёл положения о поддержке исков европейских компаний по компенсации ущерба от ответных действий России.

Позднее в этот же день замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал новый санкционный список Брюсселя. По словам дипломата, ЕС идёт по пути политической, экономической и военной эскалации.