Фрязино, Московская область, 24 июня, 2024, 17:58 — ИА Регнум. В результате крупного пожара в девятиэтажном здании в подмосковном Фрязино полностью выгорели четыре этажа. Об этом 24 июня сообщили в экстренных службах.

Кадр из видео

Представитель экстренных служб уточнил, что огонь полностью уничтожил с пятого по восьмой этажи.

Как сообщало ИА Регнум, мощный пожар в административном здании в городе Фрязино вспыхнул 24 июня. На кадрах с места происшествия было видно, как из окон выглядывают люди, которые просят о помощи. Они разбили стёкла в нескольких окнах, чтобы не задохнуться. Заблокированы оказались девять человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что огнём охвачены 5–7-й этажи. Пожару присвоили третий ранг сложности. В МЧС позднее сообщили, что, по уточнённой информации, загорание происходит с пятого по восьмой этаж. Работы осложняет высокая температура и плотное задымление.

Площадь пожара увеличилась с 2 тыс. кв. м до 3,5 тыс. «квадратов». Возгорание ликвидируют более 100 специалистов и 40 единиц техники. На месте работает 12 бригад скорой помощи. На тушение пожара направили два вертолёта.

Ранее сообщалось о двух погибших. Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются возможные причины возгорания.

Источник Telegram-канала «112» сообщил, что количество погибших увеличилось до восьми человек. С места пожара появились новые кадры. На фото видно, что здание заволокло густым дымом.