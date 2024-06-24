Москва, 24 июня, 2024, 18:12 — ИА Регнум. В день траура сотрудники дирекции и стендов выставки-формуя «Россия» выразили поддержку жителям Севастополя и Дагестана, сообщили организаторы.

Фотохост-агентство РИА Новости

Утром 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как сообщили в Минобороны, российские средства ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты ATACMS в воздухе привёл к четырём жертвам среди мирных жителей. Пострадали 153 человека.

В тот же день террористы вооружённые боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Погибло 20 человек, 46 пострадали. В их числе сотрудники полиции и мирные жители.

На стенды регионов сотрудники выставки принесли белые и красные розы и почтили память погибших минутой молчания. В результате обстрела Севастополя пострадали 153 человек, а четыре человека погибли, в том числе двое детей. 24 июня в обоих регионах объявили траур по погибшим.

Накануне акция памяти прошла на стенде Севастополя. Под звуки метронома посетители и сотрудники выставки почтили память погибших жителей минутой молчания. Прозвучали гимн города «Легендарный Севастополь» и композиция «Журавли» в исполнении Военного оркестра севастопольского полка Южного ордена Жукова округа войск национальной гвардии.

Как сообщало ИА Регнум, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане и осудил ракетный удар ВСУ по жителям Севастополя.

Ранее 24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил теракты в Дагестане. Он также попросил президента России Владимира Путина передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших от рук террористов, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В этот же день президент Киргизии Садыр Жапаров направил российскому лидеру телеграмму с соболезнованиями в связи с терактами в Махачкале и Дербенте. Киргизский лидер уточнил, что Бишкек выступает против любых форм терроризма, а также поддерживает действия Москвы по обеспечению безопасности.