Фрязино, Московская область, 24 июня, 2024, 18:32 — ИА Регнум. С шестью заблокированными в горящем с подмосковном Фрязине здании пока не удаётся установить связь, сообщил 24 июня Sputnik со ссылкой на оперативные службы.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Шесть человек заблокированы в загоревшемся во Фрязине здании, связи с ними нет», — сообщили в оперативных службах.

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Как сообщало ИА Регнум, на данный момент известно о восьми погибших в результате мощного пожара в высотном административном здании во Фрязине. Следственный комитет сообщал о двух погибших. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Пожар охватил четыре с половиной тысячи квадратных метров. Как сообщили в экстренных службах, четыре этажа полностью выгорели. На тушение пожара МЧС направило два вертолёта.