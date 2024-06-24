Москва, 24 июня, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Нарастающая напряжённость в мире может стать причиной для расширения состава и функционала Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Социально-политический запрос на безопасность может обусловить как расширение функционала организации, так и, возможно, увеличение количества ее участников», — процитировал ТАСС Тасмагамбетова.

Генсек ОДКБ отметил, что ключевым вектором организации остаётся работа в политико-дипломатическом направлении. Он напомнил, что все решения участники принимают в ходе переговоров и поисков взаимоприемлемых решений.

Тасмагамбетов уточнил, что, как и в любой международной организации, в ОДКБ периодически возникают спорные вопросы и дискуссии. Но решение удаётся найти быстро благодаря уровню взаимопонимания государств, подчеркнул генсек.

Тасмагамбетов от лица организации выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников полиции и гражданских лиц в Дагестане и в связи с гибелью мирных граждан в результате ракетной атаки на Севастополь.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в ОДКБ заявили о необходимости укрепления военного потенциала организации. Начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что необходимо совершенствовать механизмы обеспечения коллективной безопасности и планомерно укреплять военный потенциал организации. На это указывает динамика развития событий в мире, в том числе в регионах, сопредельных с государствами ОДКБ.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев заявил, что страны Запада активно задействуют экстремистские и террористические группировки в своих попытках дестабилизировать ситуацию на пространстве ОДКБ и СНГ.