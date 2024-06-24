Вашингтон, 24 июня, 2024, 17:29 — ИА Регнум. После вынужденного вывода американского контингента с баз в Нигере и Чаде США ищут способы развертывания своих вооружённых сил в других странах Африки, чтобы укрепить своё военное присутствие на континенте. Об этом сообщил председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Чарльз Браун.

marine corps/Global Look Press

По информации агентства Associated Press, этот вопрос станет ключевым, который на этой неделе будут обсуждать главы оборонных ведомств в Ботсване, куда Браун прибыл с визитом. Важной темой также станет возможная переброска войск в другие страны Западной Африки.

«В регионе есть и другие страны, где у нас уже есть либо небольшое присутствие, либо налаженные отношения», ― отметил Браун.

Он добавил, что Вашингтон продолжит развивать эти отношения с другими африканскими странами, что может позволить США разместить в некоторых из них силы, которые страна имела в Нигере.

Источник в Минобороны США сообщил изданию, что вывод американских войск и вывоз оборудования США из Нигера завершили на 30%, его окончание запланировали на 15 сентября. Сейчас в стране остаются 600 американских военных.

Как сообщало ИА Регнум, о планах США вывести войска из Нигера стало известно в мае. Об этом в Сенате сообщил министр обороны Ллойд Остин, не назвав сроков. Через два дня газета Politico сообщила, что Пентагон отдал приказ всем войскам покинуть африканскую страну в ближайшие месяцы.

Власти Нигера в середине марта лишили американских военных возможности находиться на своей территории, разорвав с США военное соглашение. Как сообщил глава МВД республики Мохамед Тумба, Нигер заинтересован в том, чтобы войска страны тренировали российские, а не американские военные.

Спустя полтора месяца, 3 мая, агентство Reuters сообщало, что на авиабазу в Ниамее вошли российские военные, из-за чего базирующийся в республике американский контингент объявил повышенную боеготовность.

В июне Соединённые Штаты Америки официально начали вывод своих войск из Нигера. Как сообщил 8 июня начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау, 269 американских военнослужащих и 946 тонн военного снаряжения уже покинули страну.

Ранее Национальный совет по защите отечества (CNSP) информировал, что американские войска покинут республику не позднее середины сентября. Власти Нигера выдали американцам разрешение на пролёт и посадку военных самолётов.

США до последнего старались сохранить военное присутствие в Нигере, и властям в Ниамее пришлось начать размещение российского контингента до того, как Пентагон вывезет свой персонал. При этом с уходом американцев вполне вероятно дальнейшее углубление военного сотрудничества Нигера с Россией. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум научный сотрудник Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО Иван Лошкарёв.