Фрязино, Московская область, 24 июня, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Два вертолёта направили на тушение пожара в бывшем здании научно-исследовательского института в подмосковном Фрязино. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба МЧС.

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«К месту направлен второй вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара увеличилась до 4,5 тыс. квадратных метров.

Как ранее передавало ИА Регнум, два человека погибли при пожаре в бывшем здании НИИ «Платан», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Ранее он отмечал, что огнём охвачены три этажа — с пятого по седьмой. Спасатели сумели эвакуировать одного человека, при этом в здании могли находиться ещё семеро.

Также сообщалось, что в горящем здании находятся люди, там оказались заблокированы девять человек, которые разбили стёкла в нескольких окнах, чтобы не задохнуться.