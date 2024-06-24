Ростов-на-Дону, 24 июня, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Организатор и три члена ячейки террористического сообщества, функционировавшего в исправительной колонии в Дагестане, приговорены на сроки от восьми до 20 лет лишения свободы. Такое решение принял 24 июня Южный окружной военный суд.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Отмечается, что Башир Дибирасулаев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Ислам Ахмедов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Амирхан Акмурзаев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ислам Алиев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) обвинялись по статье об участии в террористическом сообществе. Дибирасулаеву также инкриминировались создание террористического сообщества и содействие террористической деятельности.

«Установлено, что, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии по Республике Дагестан, подсудимые добровольно вступили и участвовали в террористическом сообществе», — говорится в сообщении.

Они распространяли экстремистскую и террористическую идеологию, призывали после освобождения распространять идеологию терроризма и вовлекать в неё новых лиц, создавать незаконные вооружённые формирования.

В суде сообщили, что фигуранты признаны виновными, им назначили наказание в виде лишения свободы. Дибирасулаеву — 20 лет в исправительной колонии строгого режима, Ахмедову — 12 лет, Акмурзаеву — восемь лет, Алиеву — 10 лет и шесть дней с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 6 000 руб.

Как ранее передавало ИА Регнум, религиовед Роман Силантьев заявил, что в российских СИЗО и исправительных колониях с начала спецоперации на Украине резко усилились позиции «тюремных джамаатов» радикальных исламистов. Он отметил, что доля исламских радикалов в тюрьмах выросла, в то время как у руководства колоний сократились возможности по их перевоспитанию.

16 июня утром в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошёл захват заложников. Группа из шести находившихся под арестом обвиняемых захватила оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Бандиты потребовали машину, чтобы уехать. Спецназ провёл штурм СИЗО и заложников освободили. При этом оказавших сопротивление бандитов ликвидировали во время штурма. Следственный комитет возбудил уголовное дело.