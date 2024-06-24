Москва, 24 июня, 2024, 17:32 — ИА Регнум. В Госдуму внесли законопроект, запрещающий продажу гаджетов без установки RuStore — российского сетевого магазина приложений для мобильных устройств. Документ размещён в электронной базе ГД.

Алексей Майшев/ РИА Новости

Если закон примут, в России запретят продавать смартфоны, на которых нет возможности установить и обновлять российские приложения.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы отметили, что правообладатели операционных систем и встроенных в них магазинов сегодня, в условиях санкционного давления, продолжают ограничивать доступность для установки и использования российских массовых приложений банков, платёжных сервисов и прочих социально значимых приложений.

Законопроект призван устранить эту дискриминацию. При продаже в России гаджетов них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через RuStore и проводить платежи при установке и использовании этих программ с применением механизмов RuStore.

Документ внесла группа депутатов, предложивших ввести новый закон в действие с 1 сентября будущего года. Один из авторов документа Антон Горелкин в Telegram-канале отметил, что iOS-версия RuStore уже разработана и может появиться на «яблочной платформе» на следующий день после вступления закона в силу.

«Принятие этой инициативы не только упростит жизнь российских разработчиков, которые сталкиваются с различными проблемами при размещении своих приложений в App Store. Она также избавит российских пользователей от риска нарваться на фейковые и мошеннические аппы — которых, несмотря на декларируемые Apple меры безопасности, в их фирменном магазине хватает», — сообщил Горелкин.

Как сообщало ИА Регнум, в магазине приложений App Store в апреле обнаружили фейковое приложение «Сбербанка» под названием «Сбер: Онлайн Банк». Как сообщил «Сбербанк», установка приложения приведёт к потере личных данных.

По словам директора по информационной безопасности RuStore Дмитрия Морева, фейковыми банковскими приложениями активно пользуются мошенники — как для кражи денег со счетов, так и для дистанционного управления смартфонами.