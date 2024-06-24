Махачкала, 24 июня, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Родственникам погибших в результате терактов в Махачкале и Дербенте выплатят по 1 млн рублей. Об этом 24 июня заявил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«[Семьям] погибших, вне зависимости от того сотрудник он или гражданское лицо, помощь будет оказана в размере 1 млн рублей», — сказал он.

Глава региона уточнил, что пострадавшие во время терактов в зависимости от степени ранения и тяжести получат помощь в размере до 500 тыс. рублей

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 июня министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева рассказала, что число погибших во время терактов в Дагестане увеличилось до 20 человек. Она уточнила, что ещё семеро получивших ранения от рук террористов находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших 23 июня в Севастополе и Дагестане. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства находится на постоянной связи с силовиками и медиками, давая им все необходимые получения.

Группа вооружённых боевиков в воскресенье напала в Дагестане на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Правоохранители ликвидировали шестерых нападавших. В Дербенте от рук террористов погибли настоятель православного храма — 66-летний Николай Котельников и начальник отдела полиции Дагестанских Огней подполковника Мавлудин Хидирнабиев.

В Следственном комитете России 24 июня сообщили, что сотрудники правоохранительных органов установили личности пяти ликвидированных в Дагестане боевиков.