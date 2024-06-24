Фрязино, Московская область, 24 июня, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Два человека погибли при пожаре в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино —. Об этом 24 июня сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

Кадр из видео

«К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь», — написал он.

Глава региона добавил, что на месте работают 12 бригад скорой помощи.

Как ранее передавало ИА Регнум, в главном здании на территории НИИ «Платан» вспыхнул крупный пожар. На кадрах видно, что из здания идёт густой чёрный дым.

Воробьёв сообщал, что огнём охвачены три этажа — с пятого по седьмой. Спасатели сумели эвакуировать одного человека, при этом в здании могли находиться ещё семеро.

Также сообщалось, что в здании на территории НИИ «Платан» находятся люди, там оказались заблокированы девять человек. Из окон выглядывали люди, они разбили стёкла, чтобы не задохнуться.