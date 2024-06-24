Лондон, 24 июня, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Сестру короля Великобритании Карла III 73-летнюю принцессу Анну доставили в больницу с сотрясением мозга и лёгкой травмой головы после инцидента во время поездки на лошади, сообщила 24 июня газета Daily Mail.

Stephen Lock/Global Look Press Анна

По информации журналистов, принцесса получила удар от лошади во время вечерней прогулки по своему поместью Гэтком-парк, которое находится на западе Англии. Анну для соблюдения мер предосторожности доставили в больницу Саутмид в Бристоле.

«Ожидается, что она вскоре полностью выздоровеет, но пропустит девять мероприятий в ближайшие семь дней, включая королевский визит в Канаду», — сообщило издание.

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и оказали помощь сестре короля. Членам монаршей семьи, в том числе Карлу III, сразу сообщили об инциденте. Принцесса Анна принесла извинения, что доставила неудобства.

Как передавало ИА Регнум, Букингемский дворец в феврале сообщил о выявлении рака у Карла III, не уточнив локализацию заболевания. Король временно отложил из-за болезни общественные обязанности, продолжив работать с документами.

В апреле Карл III возобновил исполнение общественных обязанностей, впервые появившись на публике после курсу лечения. На вопрос журналистов о самочувствии монарх заявил, что ему гораздо лучше.