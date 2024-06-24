Сестра Карла III принцесса Анна попала в больницу с травмой головы
Лондон, 24 июня, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Сестру короля Великобритании Карла III 73-летнюю принцессу Анну доставили в больницу с сотрясением мозга и лёгкой травмой головы после инцидента во время поездки на лошади, сообщила 24 июня газета Daily Mail.
По информации журналистов, принцесса получила удар от лошади во время вечерней прогулки по своему поместью Гэтком-парк, которое находится на западе Англии. Анну для соблюдения мер предосторожности доставили в больницу Саутмид в Бристоле.
«Ожидается, что она вскоре полностью выздоровеет, но пропустит девять мероприятий в ближайшие семь дней, включая королевский визит в Канаду», — сообщило издание.
Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и оказали помощь сестре короля. Членам монаршей семьи, в том числе Карлу III, сразу сообщили об инциденте. Принцесса Анна принесла извинения, что доставила неудобства.
Как передавало ИА Регнум, Букингемский дворец в феврале сообщил о выявлении рака у Карла III, не уточнив локализацию заболевания. Король временно отложил из-за болезни общественные обязанности, продолжив работать с документами.
В апреле Карл III возобновил исполнение общественных обязанностей, впервые появившись на публике после курсу лечения. На вопрос журналистов о самочувствии монарх заявил, что ему гораздо лучше.