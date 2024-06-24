Фрязино, Московская область, 24 июня, 2024, 16:48 — ИА Регнум. В здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино, где тушат крупных пожар, прогремел взрыв. Об этом 24 июня сообщили в оперативных службах.

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«Внутри здания произошёл взрыв. Что взорвалось, уточняется», ― рассказал представитель оперативных служб.

Он добавил, что в результате взрыва внутри здания, где по-прежнему заблокированы девять человек, произошло обрушение конструкций. Пожарные работают по периметру.

Как сообщало ИА Регнум, мощный пожар в главном здании на территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном городе Фрязино вспыхнул 24 июня. На кадрах с места происшествия было видно, как из окон выглядывают люди, которые просят о помощи. Они разбили стёкла в нескольких окнах, чтобы не задохнуться. Заблокированы оказались девять человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что огнём охвачены 5-7 этажи. Пожару присвоили третий ранг сложности. Глава региона добавил, что спасатели смогли эвакуировать одного человека. По его словам, на место пожара выехал исполняющий обязанности начальника регионального управления МЧС Александр Перегуда.

Площадь пожара в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино увеличилась с 2 тыс. кв. м до 3,5 тыс. «квадратов». Возгорание ликвидируют более 100 специалистов и 40 единиц техники.

В МЧС добавили, что, по уточнённой информации, загорание происходит с пятого по восьмой этаж. Работы осложняет высокая температура и плотное задымление.