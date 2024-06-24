Москва, 24 июня, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Суд в Москве заочно арестовал бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-министра юстиции страны Павла Петренко, их объявили в международный розыск, сообщила 24 июня пресс-служба Басманного районного суда города Москвы.

Максим Блинов / РИА Новости

«Стецю Юрию Ярославовичу и Петренко Павлу Дмитриевичу, каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — сообщил суд.

Украинских министров обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Как сообщалоИА Регнум, 2 мая МВД России объявило в розыск бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко. Он возглавлял минюст Украины с февраля 2014 года по август 2019 года. Состоял также в Совете нацбезопасности Украины.

По данным Следственного комитета России, Петренко заочно предъявили обвинение в том, что он участвовал в принятии решения о начале в 2014 году карательной операции ВСУ в Донбассе.

МВД 6 мая объявило в розыск экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця. Он занимал должность министра информационной политики Украины с декабря 2014 по август 2019 года. С 15 декабря 2014 года был членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).