Москва, 24 июня, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Премьера документального фильма «Бессмертный Сталинград» прошла в годовщину начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Показ прошел при поддержке медиахолдинга «Русская Медиагруппа» и администрации МГИМО.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» В Москве прошёл премьерный показ докфильма «Бессмертный Сталинград»

Фильм «Бессмертный Сталинград» — документальная лента, снятая в рамках патриотического проекта студенческого союза МГИМО «От сердца к сердцу». Кинокартину снимали на протяжении месяца в городе-герое Волгограде.

Фильм объединил подвиги, начало коренного перелома, личные истории из жизни детей Сталинграда, вклад в общее дело Победы, рассказ о современном Волгограде и людях, которые сегодня отстаивают интересы России за ленточкой, и многое другое.

В феврале 2024 года показ фильма состоялся на площадке МГИМО, а в марте этого же года — на Всемирном фестивале молодежи в городе Сочи, где кинокартина получила высокую оценку главы МИД РФ Сергея Лаврова, зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главы ДНР Дениса Пушилина, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, а также многих других культурных и общественных деятелей России и зарубежья. 9 мая показ кинокартины состоялся на телеканале «ОТР».

Пресс-служба «Русской медиагруппы» В Москве прошёл премьерный показ докфильма «Бессмертный Сталинград»

«Сегодня, в дни, когда предаются забвению события, оказавшие ключевое влияние на формирование справедливого миропорядка, мы вместе с моей командой единомышленников, активистами Студенческого союза МГИМО, решили рассказать больше о взаимосвязи настоящего и прошлого, об истории бессмертного города на Волге и о той исторической правде, которую в настоящее время отстаивают наши бойцы за ленточкой. Так и появилась идея фильма «Бессмертный Сталинград», — подчеркнула режиссер картины Дарья Херианова.

«Очень важно снимать такие фильмы, — отметил проректор МГИМО по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Суровцев. — В знании истории — сила подрастающего поколения. Поэтому, когда у ребят, возникла идея снять такой фильм, мы сразу ее поддержали. И благодарим наших партнеров за то, что фильм развивается, его видит все больше и больше людей. Связь исторических событий с тем, что происходит сейчас, очень символична, и молодым людям важно это понимать, в том числе через такие форматы, которые можно увидеть, над которыми можно работать самим. Это самый лучший способ узнать историю, и мы будем продолжать поддерживать такие проекты».

Поддержка фильма «Бессмертный Сталинград» — не первый проект «Русской медиагруппы», касающийся патриотического воспитания молодежи. Холдинг был партнером и других инициатив в этом направлении, а также сам инициирует соответствующие мероприятия и акции.

«Важно, чтобы те люди, которым сейчас 14-16 лет, не забывали о том, через что прошла наша страна много лет назад, — подчеркнул председатель совета директоров, президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин. — Когда еще мы учились, казалось, что это не так давно. А сейчас все уходит в небытие, и я понимаю, как сложно нынешним школьникам себя отождествлять с теми событиями. Поэтому то, что делают ребята, которые снимали фильм, невозможно переоценить. Очень важно поддерживать такие начинания, и мы рады, что у нас есть возможность поучаствовать в таком патриотическом проекте вместе с МГИМО».

Пресс-служба «Русской медиагруппы» В Москве прошёл премьерный показ докфильма «Бессмертный Сталинград»

В мероприятии приняли участие ведущие представители политической, культурной и общественной сферы деятельности, руководство и жители города-героя Волгограда, студенты МГИМО и других университетов Москвы, волонтеры, школьники, члены патриотических организаций. Гостями вечера также стали звезды российской эстрады.