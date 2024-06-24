Фрязино, Московская область, 24 июня, 2024, 16:11 — ИА Регнум. В административном здании научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном Фрязине огнём охвачены три этажа — с пятого по седьмой. Об этом 24 июня сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала

«Во Фрязине горит административное здание НИИ «Платан». Огнём охвачены 5–7-й этажи. Пожару присвоен третий ранг сложности», — написал он.

Глава региона добавил, что спасатели смогли эвакуировать одного человека. При этом в здании могут находиться ещё семеро.

Воробьёв сообщил, что на место пожара выехал исполняющий обязанности начальника регионального управления МЧС Александр Перегуда.

Как ранее передавало ИА Регнум, в главном здании на территории НИИ «Платан» вспыхнул крупный пожар. На кадрах видно, что из здания идёт густой чёрный дым.

Также сообщалось, что в здании на территории НИИ «Платан» находятся люди, там оказались заблокированы девять человек. Из окон выглядывали люди, они разбили стёкла, чтобы не задохнуться.