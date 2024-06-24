Москва, 24 июня, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в Дагестане, сообщили 24 июня в Кремле.

РИА Новости / Алексей Дружинин

«В ходе телефонного разговора <…> Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов в Дагестане», — сообщил Кремль.

Во время телефонного разговора лидеры двух стран также обсудили вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-узбекистанского сотрудничества в контексте реализации договорённостей, достигнутых по итогам визита Путина в Ташкент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 24 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с трагическими последствиями терактов в Дагестане.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 июня выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане и Махачкале. Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил теракты в Дагестане и попросил Путина передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Телеграмму с соболезнованиями также направили президент Киргизии Садыр Жапаров.

В Дербенте и Махачкале 23 июня террористы напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали пять лиц, причастных к совершению преступления, их личности установили.

В результате теракта погибли 20 человек, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских лиц. Среди погибших священник Русской православной церкви Николай Котельников. Число пострадавших в результате терактов в Дербенте и Махачкале увеличилось до 46 человек.

Боевики, совершившие теракты в Махачкале и Дербенте, заранее спланировали нападение на настоятеля храма. Накануне терактов боевики обозначили в ходе переписки в чате время нападения на Котельникова словами «завтра в том месте в 16».

В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.