Махачкала, 24 июня, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Один из боевиков, ликвидированных в Дагестане, ранее возглавлял региональное отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом 24 июня сообщили в политической организации.

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«Али Закаригаев был председателем отделения партии в Сергокалинском районе, два года назад ушёл с этой должности», — процитировал «Коммерсантъ» руководителя аппарата регионального отделения партии СРЗП Зурида Валеева.

В реготделении добавили, что Закаригаев при этом оставался членом партии, но сегодня его исключили.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня группа боевиков напала на синагогу и церковь в Дербенте, а также на пост ДПС, кафедральный собор и синагогу в Махачкале.

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шестерых террористов. Полиция установила личности пятерых нападавших. В их числе двое сыновей и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Главу района задержали и допросили из-за возможной причастности его сыновей к терактам. По месту его жительства прошли обыски.

По факту нападения правоохранители расследуют уголовное дело по трём статьям Уголовного кодекса РФ ― «Террористический акт», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия», а также «Хищение огнестрельного оружия».

По данным СК, что в результате терактов в Махачкале и Дербенте погибли 19 человек — 15 правоохранителей и четверо гражданских. МВД опубликовало список сотрудников правоохранительных органов, ставших жертвами террористической атаки. Также во время нападения боевиков погибли настоятель храма отец Николай и охранник.

В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.