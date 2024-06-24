Москва, 24 июня, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане и осудил ракетный удар ВСУ по жителям Севастополя, сообщила 24 июня пресс-служба Кремля.

Сергей Бобылев/РИА Новости Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Касым-Жомарт Токаев также решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе. Владимир Путин поблагодарил за слова поддержки», — говорится в публикации.

Пресс-служба также сообщила, что лидеры государств в ходе разговора заявили о готовности наращивать сотрудничество для борьбы с терроризмом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 июня пресс-служба казахстанского президента сообщила, что Токаев назвал античеловеческим деянием нападение террористов на православные храмы и синагогу в Махачкале и Дербенте. Он также предложил помощь силовиков в оперативно-разыскной деятельности.

23 июня украинская армия нанесла удар по Севастополю, запустив пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО отразили атаку, но одна ракета взорвалась в воздухе, приведя к жертвам и ранениям среди мирных жителей. По последним данным департамента здравоохранения города, пострадали 153 человека, госпитализация потребовалась для 79 раненых, в том числе для 27 детей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что жертвами удара стали четверо мирных жителей. Трое погибших были местными жителями, а один приехал из другого региона страны.

Медики решили наиболее тяжело пострадавших от атаки украинских войск транспортировать в Москву. В столичных медицинских учреждениях разместят 22 пациента.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова 24 июня сообщила, что среди пострадавших от ВСУ детей двое находятся в крайне тяжёлом состоянии, а ещё шестерых несовершеннолетних доставили в реанимацию.