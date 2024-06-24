В горящем здании на территории НИИ «Платан» во Фрязино остаются люди
Фрязино, Московская область, 24 июня, 2024, 15:30 — ИА Регнум. В здании на территории НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино находятся люди, сообщил 24 июня Telegram-канал «112».
Кадр из видео
Сотрудники МЧС пытаются спасти людей, оказавшихся в горящем здании. Пожар охватил несколько этажей института.
На опубликованных кадрах видно, как из здания идёт густой чёрный дым. Также видно, как из окон выглядывают люди, которые просят о помощи.
Пожару присвоили третий ранг сложности.
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