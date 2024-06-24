Фрязино, Московская область, 24 июня, 2024, 15:30 — ИА Регнум. В здании на территории НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино находятся люди, сообщил 24 июня Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Сотрудники МЧС пытаются спасти людей, оказавшихся в горящем здании. Пожар охватил несколько этажей института.

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На опубликованных кадрах видно, как из здания идёт густой чёрный дым. Также видно, как из окон выглядывают люди, которые просят о помощи.

Пожару присвоили третий ранг сложности.

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