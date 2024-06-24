Лондон, 24 июня, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Российских и белорусских теннисистов для участия в Уимблдонском турнире в 2024 году обязали подписать декларацию о нейтралитете, сообщили в пресс-службе соревнований.

Global Look Press

Спортсменов из России и Белоруссии не допустили на Уимблдон в 2022 году, а в 2023 году представители двух стран могли стать участниками при условии подписания декларации о нейтралитете.

«Условия участия российских и белорусских теннисистов на турнире будут такими же, что и в прошлом году, — с заявлением о нейтралитете», — утверждается в заявлении.

Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня стало известно, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпиаде. 15 июня глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не будут выступать на летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

По требованию Международного олимпийского комитета спортсмены должны выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе. Участие в состязаниях возможно без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах. При этом представителям командных видов спорта сразу отказали в такой возможности.