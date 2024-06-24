Париж, 24 июня, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Ракетный удар украинских войск по Севастополю, в результате которого погибли мирные жители, включая детей, является попыткой НАТО развязать тотальную войну. Такое мнение 24 июня высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Сергей Мальгавко/ТАСС

По словам Филиппо, нанесённый ВСУ накануне удар американскими ракетами по Севастополю, после которого погибли несколько человек и даже дети, является «ужасной» эскалацией украинского конфликта.

«Ястребы НАТО хотят тотальной войны, и ни один из трёх блоков-кандидатов на выборах в парламент (Франции. — Прим. ред.) об этом не говорит», — написал он.

Политик отметил, что Киев смог нанести такой удар после поставок ракет ATACMS производства США, которые оснащены крайне разрушительными осколочными боевыми частями. В связи с этим он призвал Францию прекратить все поставки вооружений Украине и выйти из НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 июня уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова написала, что двое пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, а ещё шестеро — в реанимации. Омбудсмен добавила, что государство продолжает помогать пострадавшим семьям.

Ранее в этот же день в МИД России назвали не вызывающей сомнений причастность США к атаке ВСУ на Севастополь. В министерстве уточнили, что американские власти вместе с сателлитами создали и воспитали неонацистский режим в Киеве.

Президент России Владимир Путин 24 июня выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при ракетной атаке украинских войск на Севастополь. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент находится на постоянной связи с силовым блоком и медиками, давая все необходимые поручения.

Днём 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США с кассетными боевыми частями. Российские средства ПВО перехватили четыре ракеты, при этом подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

В министерстве обороны указали на то, что ответственность за атаку несут США, поставившие Киеву этот вид оружия. В ведомстве добавили, что полетные задания в АTACMS вводят американские специалисты на основе собственных данных спутниковой разведки.