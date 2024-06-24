Москва, 24 июня, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого лидеры двух стран обсудили дальнейшее развитие российско-казахстанского сотрудничества в энергетической сфере, сообщил 24 июня Кремль.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Затронуты также некоторые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудни­чества в энергетической сфере», — сообщил Кремль.

Путин во время разговора проинформировал Токаева об итогах недавних визитов в КНДР и Вьетнам.

Как сообщили в Кремле, лидеры двух стран также условились о продолжении личных контактов, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3–4 июля 2024 года.

Президент Казахстана позвонил Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями терактов в Дагестане. Токаев в беседе решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Путин заявил, что Россия намерена расширять энергетическое сотрудничество с Казахстаном. Для изучения перспектив взаимодействия президент сообщил о создании рабочей группы. Токаев тогда отметил, что транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан отвечает интересам всех сторон.

Сотрудничество в сфере энергетики Путин во время визита во Вьетнам 20 июня обсудил с президентом То Ламом. Российский лидер заявил, что у России и Вьетнама есть неплохие возможности для сотрудничества в возобновляемой энергетике.