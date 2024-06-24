Москва, 24 июня, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Российские спортсмены и сопровождающие их лица прошли предварительную регистрацию на участие в Паралимпийских играх в Париже, сообщил 24 июня «Матч ТВ» президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Предварительная регистрация российских спортсменов и сопровождающих лиц на Паралимпиаду в Париже состоялась по видеосвязи. По ее итогам нам отправят аккредитационные карточки для членов делегации», — сказал он.

Рожков уточнил, что паралимпийцам разрешат быть зрителями на открытии и закрытии Игр.

Олимпиада в этом году пройдёт в Париже 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. В апреле Рожков заявил, что Паралимпийский комитет России рассчитывает на участие 108 российских паралимпийцев на ОИ-2024. Они смогут выступать в качестве нейтральных спортсменов.

Как передавало ИА Регнум, Международный паралимпийский комитет (IPC) в мае объявил, что российским и белорусским атлетам запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр. Их спортивные результаты также не будут учитывать общем медальном зачёте. На аналогичных условиях разрешили выступать атлетам из России и Белоруссии в основной части ОИ.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Им запретили демонстрировать какие-либо символы России или Белоруссии. Также к Играм запрещено допускать тех, кто публично поддержал спецоперацию на Украине или заключал контракт с силовыми ведомствами.

МОК 14 июня опубликовал списков первых 14 российских спортсменов, допущенных к ОИ-2024. Им разрешили участвовать в соревнованиях по велоспорту на шоссе, прыжках на батуте и борьбе.

Президент России Владимир Путин обвинил МОК в этнической дискриминации в отношении российских спортсменов. Он добавил, что Олимпиада без россиян будет ущербной и неинтересной. Глава государства также заявил, что Россия продолжит развивать собственный спорт, в том числе в рамках БРИКС, где сохранит принципы олимпизма.