Москва, 24 июня, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Игнорирование западными СМИ удара ВСУ по Севастополю, в результате которого погибли мирные жители, связано с информационной войной стран коллективного Запада против России. Такое мнение 24 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По его словам, это не новая ситуация и она характерна для ряда событий, которые имеют большое значение для России, но не получают освещения в западных СМИ. Это характеристика той «свободы слова», о которой так любят рассуждать в странах коллективного Запада, уточнил эксперт.

Например, ранее на Западе очень слабо освещались обстрелы со стороны Украины мирных жителей Донбасса. Также западные СМИ решили замолчать информацию о пытках украинскими националистами людей в Мариуполе, потому что в их парадигме такого быть не может, пояснил Денисов.

«Всё это можно рассматривать исключительно в контексте информационной войны стран коллективного Запада против России. Цензура, существующая в США и некоторых других странах Европы, гораздо жёстче, чем в странах, которые считаются странами с ограниченной свободой слова. Противостоять этому можно только правдой. Необходимо доносить правдивую информацию до западной аудитории, преодолевая все ограничения и запреты», — отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, ранее американская журналистка Джулия Канин в социальной сети X написала, что западные средства массовой информации молчат после атаки Вооружённых сил Украины на Севастополь.

Днём 23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США с кассетными боевыми частями. Силы противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты, однако подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привёл к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

В Минобороны России подчеркнули, что ответственность за атаку несут США, поставившие киевскому режиму ракеты. При этом полётные задания в АTACMS вводят американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки, добавили в Минобороны.

Директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов заявил, что количество пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ по Севастополю увеличилось до 153. Денисов добавил, что в данный момент 79 пострадавших при атаке ВСУ госпитализированы, в это число входят 27 детей.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что трое из четырёх погибших в результате удара украинской армии по городу — местные жители и ещё один прибыл из другого региона России.

Президент России Владимир Путин 24 июня выразил глубокие соболезнования родственникам погибших 23 июня в Севастополе.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер находится на постоянной связи с силовым блоком, с медиками и даёт им все необходимые поручения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку украинских войск по Севастополю ритуальным преступлением. Она отметила, что Киев неслучайно выбрал для этого праздник православной Троицы.