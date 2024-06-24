Минск, 24 июня, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил теракты в Дагестане, в результате которых погибли правоохранители и мирные жители. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Kremlin Pool/Global Look Press

Отмечается, что Лукашенко выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с серией терактов в Дагестане и Махачкале, жертвами которых стали сотрудники правоохранительных органов и мирные жители.

«Решительно осуждаем бесчеловечные нападения на религиозные объекты, целью которых было запугать людей, посеять панику и недоверие друг к другу, нарушить межконфессиональный мир и согласие, существовавшие веками в дружественном Дагестане», — уточнил он.

Белорусский лидер также выразил уверенность, что всех виновных в совершении этого тяжкого преступления установят и они понесут заслуженное наказание.

«В это сложное время желаю мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления пострадавшим», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил теракты в Дагестане. Он также попросил Путина передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших от рук террористов, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее в этот же день президент Киргизии Садыр Жапаров направил российскому лидеру телеграмму с соболезнованиями в связи с терактами в Махачкале и Дербенте. Киргизский лидер уточнил, что Бишкек выступает против любых форм терроризма, а также поддерживает действия Москвы по обеспечению безопасности. До этого соболезнования президенту России выразили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Группа вооружённых мужчин 23 июня напала в Дагестане на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шестерых боевиков. В Дербенте террористы убили настоятеля православного храма — 66-летнего Николая Котельникова и начальника отдела полиции Дагестанских Огней подполковника Мавлудина Хидирнабиева.

В СК России 24 июня рассказали, что в результате терактов в Дагестане погибли 19 человек, в том числе 15 стражей правопорядка и четверо мирных жителей. В ведомстве отметили, что сотрудники правоохранительных органов установили личности пяти ликвидированных в Махачкале и Дербенте боевиков.