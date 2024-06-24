Москва, 24 июня, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Мосгорсуд оставил в СИЗО предполагаемого исполнителя теракта в «Крокус Сити Холле» Файзова Музаммадсобира Зокирчоновича (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обжаловавшего продление ареста, сообщила 24 июня пресс-служба суда.

Пресс-служба Басманного суда

«Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей», — следует из решения суда.

Апелляционную жалобу Мосгорсуд оставил без удовлетворения.

В начале июня четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловали решение Басманного суда о продлении им ареста до 22 августа. В апелляционную инстанцию направили жалобы отца и двух братьев Исломовых, а также Алишера Касимова (все четверо внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). По данным следствия, они оказывали содействие исполнителям теракта.

В мае сообщалось, что предполагаемые исполнители теракта — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (все четверо внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) — не стали обжаловать решение суда о продлении срока их содержания под стражей до 22 августа.

Басманный суд Москвы арестовал 18 фигурантов дела о теракте в «Крокусе».

Теракт произошёл вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. Четверо вооруженных террористов ворвались в «Крокус» и открыли огонь по посетителям, после чего устроили поджог. В результате погибли 144 человека, включая шестерых детей, пострадал 551 человек. Суд признал потерпевшими по делу о теракте более 1,7 тыс. человек.

Исполнителей теракта 23 марта задержали в Брянской области. Все они направлялись в сторону границы с Украиной. Связь террористов с украинскими националистами удалось доказать. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных подтверждают украинский след. Исполнителям теракта поступали с Украины значительные суммы денежных средств, добавил он.