Дербент, Дагестан, 24 июня, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Церемония прощания с протоиреем Николаем Котельниковым, погибшим при нападении террористов на православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, предположительно состоится 26 июня. Об этом сообщила дочь священнослужителя Ольга.

Кадр из видео Николай Котельников

«Похороны состоятся ориентировочно в среду, похоронят его в Дербенте», ― уточнила она.

Как сообщало ИА Регнум, отец Николай погиб 23 июня в Дербенте. Член общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что нападавшие перерезали 66-летнему священнику горло, когда тот находился в церкви.

Нападение на настоятеля храма боевики спланировали заранее. Его фотографию закрепили в чате террористов. Скриншот имеется в распоряжении ИА Регнум.

На фото священник запечатлён на фоне церкви. Накануне терактов боевики обозначили в чате время нападения на священника словами «завтра в том месте в 16», после чего пожелали друг другу спокойной ночи и помощи от Аллаха.

Отец Николай Котельников более 40 лет преподавал жителям Дербента основы православной веры в воскресной школе и пользовался большим авторитетом среди представителей других конфессий и горожан. У погибшего батюшки остались жена, трое дочерей и шесть внуков.

Вооружённые боевики 23 июня напали на два православных храма, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шестерых террористов. Личности пятерых нападавших полиция установила. По данным источника в правоохранительных органах, напавшие являются приверженцами международной террористической организации.

По данному факту правоохранители расследуют уголовное дело по трём статьям Уголовного кодекса РФ ― «Террористический акт», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия», а также «Хищение огнестрельного оружия».

По данным СК, что в результате терактов в Махачкале и Дербенте погибли 19 человек — 15 правоохранителей и четверо гражданских.

В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.