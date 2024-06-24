Москва, 24 июня, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Защита обжаловала продление срока ареста бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил портал судов общей юрисдикции Москвы.

Илья Питалев/РИА Новости Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

«Текущее состояние: обжаловано, 24 июня 2024 года», — говорится в картотеке.

Дату рассмотрения апелляции пока не назначили.

Как передавало ИА Регнум, защита просила о переводе Иванова под домашний арест, однако 20 июня Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей на три месяца.

О задержании Иванова стало известно 24 апреля. Суд арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу. Замминистра вменили получение взятки на сумму в миллиард рублей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По делу проходят ещё несколько фигурантов: предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Заместителем министра обороны Иванова назначили в мае 2016 года. Он курировал вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением Вооружённых сил России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Министерства обороны.