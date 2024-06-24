Защита обжаловала продление ареста бывшего замминистра обороны Иванова
Москва, 24 июня, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Защита обжаловала продление срока ареста бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил портал судов общей юрисдикции Москвы.
«Текущее состояние: обжаловано, 24 июня 2024 года», — говорится в картотеке.
Дату рассмотрения апелляции пока не назначили.
Как передавало ИА Регнум, защита просила о переводе Иванова под домашний арест, однако 20 июня Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей на три месяца.
О задержании Иванова стало известно 24 апреля. Суд арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу. Замминистра вменили получение взятки на сумму в миллиард рублей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По делу проходят ещё несколько фигурантов: предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.
Заместителем министра обороны Иванова назначили в мае 2016 года. Он курировал вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением Вооружённых сил России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Министерства обороны.