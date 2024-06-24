Москва, 24 июня, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Ситуация в России изменилась в сравнении с тем, что происходило в 90-х годах прошлого века, общество консолидировалось, поэтому возврат к тем временам невозможен, заявил 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, комментируя теракты, произошедшие в Дагестане.

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«Нет. Сейчас другая Россия, общество абсолютно консолидировано», — ответил он на вопрос о рисках возврата ситуации к той, чтобы была в неспокойный период.

Песков подчеркнул, что преступления, подобные тем, которые террористы совершили накануне в Дагестане, не поддерживают ни в этой республике, ни в России в целом.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Правоохранители ликвидировали шестерых участников терактов. В ходе контртеррористической операции погибли более 15 правоохранителей и ряд мирных граждан.

Террористы в том числе жестоко убили настоятеля храма отца Николая Котельникова. ИА Регнум выяснило, что его фотографию закрепили в качестве цели в чате, в котором террористы обсуждали подготовку к нападениям.

Песков ранее 24 июня сообщил, что глава государства Владимир Путин оперативно получал доклады в связи с нападениями в Дагестане. Он также работает с силовыми ведомствами и медиками, давая необходимые поручения.