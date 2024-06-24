Москва, 24 июня, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Потомок художника Василия Кандинского Всеволод Лекарев скончался в Москве на 85 году жизни. Об этом ИА Регнум рассказала его дочь.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

84-летний Всеволод Лекарев ушёл из жизни после продолжительной болезни 17 июня в своей квартире на улице Шверника. Он был частью известного рода и потомком абстракциониста Василия Кандинского.

«Это большая потеря и большое потрясение для нашей семьи. В годы трудовой деятельности отец строил атомные станции по всему миру, занимался кадрами в государственном комитете по внешним коммунистическим связям. Подбирал людей, которые отправлялись строить такие объекты в различные страны. У него была очень интересная жизнь. А на пенсии, как многие, занялся дачей и внуками», — рассказала дочь Всеволода Лекарева Татьяна.

Всеволод Валерьевич Лекарев родился 23 июня 1939 года. Его отец Валерий Лекарев был заслуженным и народным артистом РСФСР. Он сыграл на сцене Театра им. Ермоловой 110 ролей, среди его работ множество фильмов-спектаклей, а также озвучка экранизации известной былины о русском богатыре Добрыне Никитиче.

Бабушка Всеволода Лекарева — Водовозова-Хорошко Мария Ивановна — была основательницей первого марксистского издательства в России, в котором вышли книги В. И. Ленина «Развитие капитализма в России», «Экономические этюды и статьи». Её второй муж Василий Хорошко — заслуженный деятель науки РСФСР и академик в области неврологии и невропатологии.

Прадед Всеволода Лекарева Иван Токмаков был известным купцом, виноделом и меценатом. Он построил в Крыму винодельческое хозяйство, больницу, приют и многое другое. А в его поместье «Олеиз» гостили писатели Лев Толстой, Максим Горький, Александр Куприн, оперный певец Фёдор Шаляпин, композитор Сергей Рахманинов, актриса Мария Ермолова и многие другие. Этот дом сохранился до сих пор.

В роду Всеволода Лекарева было много достойных людей, а древо семьи очень обширно и включает несколько сотен имён. Но одним из самых известных его членов является Василий Васильевич Кандинский — русский художник и теоретик изобразительного искусства, стоявший у истоков абстракционизма, и один из основателей творческого объединения представителей экспрессионизма «Синий всадник».