Москва, 24 июня, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует специальных обращений в связи с терактами в Крыму и Дагестане. Об этом 24 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/РИА Новости

«Нет, в настоящий момент — нет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных планах обратиться в гражданам в связи с трагедиями.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 23 июня выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей, в больницы обратился 151 пострадавший.

Все полётные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки, а потому ответственность за преднамеренный удар по мирным жителям несёт прежде всего Вашингтон, заявило Минобороны России. Террористическая атака не останется без ответа, отметили в ведомстве.

23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В Дербенте от рук террористов погибли настоятель храма 66-летний Николай Котельников и охранник. Правоохранители ликвидировали шесть террористов. Как сообщил на заседании оперативного штаба глава Дагестана Сергей Меликов, жертвами терактов в республике стали более 15 правоохранителей.