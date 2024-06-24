Москва, 24 июня, 2024, 12:21 — ИА Регнум. России не поступали телеграммы с соболезнованиями от недружественных стран после нападений в Дагестане, они не осудили произошедшее, сообщил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Россия не получала от недружественных стран телеграммы с соболезнованиями, с их стороны не было и слов осуждения произошедшего в Дагестане», — заявил Песков.

События в Дагестане, по словам представителя Кремля, показали, что в России невозможен возврат к ситуации 90-х годов прошлого века. Общество изменилось и сплотилось, оно консолидировано, отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали нападавших. В результате этого погибли свыше 15 правоохранителей и несколько мирных граждан. Кроме того, террористы жестоко убили протоиерея Николая Котельникова. 19 человек закрылись внутри церкви, пытаясь спастись. После произошедшего 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявили днями траура.

Правоохранители классифицировали произошедшее в республике квалифицировали по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия»), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия»). В процессе задержания силовики ликвидировали пять лиц, причастных к совершению преступления, личности каждого уже установили. Следствие устанавливает личности иных людей, причастных к нападениям, добавили в СК.

Лидеры других государств выразили соболезнования в связи с терактами в Дагестане президенту России Владимиру Путину. Утром 24 июня это сделали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Киргизии Садыр Жапаров.