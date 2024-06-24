Махачкала, 24 июня, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Стали известны имена 15 полицейских, погибших в результате атаки террористов в Махачкале и Дербенте. Список жертв террористов опубликовало Министерство внутренних дел РФ.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Как следует из списка погибших, который в Telegram-канале разметила официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк, при выполнении служебного долга погибли: начальник ОМВД РФ по городу Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев, старший сержант полиции Марат Алиев, младший лейтенант полиции Тамерлан Гасанбеков, оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Дербенту капитан полиции Сейфелмелук Гаджиалиев, заместитель командира взвода ОБ ППСП ОМВД России по Дербенту старший лейтенант полиции Эйнар Исмаилов.

Также жертвами нападения террористов стали инспекторы полка ДПС ГИБДД МВД по Дагестану лейтенанты полиции Магомед Магомедов и Ахмед Казимагомедов, сержанты полиции Хабиб Алиев и Магомедрасул Мамаев, младший лейтенант полиции Мугудин Бутаев, полицейские полка ППСП старший лейтенант полиции Тамирлан Ибрагимов, сержанты полиции Султан Джаруллаев и Джалил Гебеков, а также лейтенант полиции Виталий Мезенцев и прапорщик полиции Рамазан Атциев.

«Оставаясь верными присяге, полицейские отдали свои жизни в борьбе с преступностью и терроризмом за мир и правопорядок», ― написала Волк.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В Дербенте от рук террористов погибли настоятель храма 66-летний Николай Котельников и охранник. Также погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней подполковник Мавлудин Хидирнабиев, приехавший на подмогу коллегам.

Также террористы совершили нападение на синагогу в Дербенте. Это произошло около 17:50 (мск) 23 июня, за 40 минут до вечерней молитвы. Аналогичному нападению подверглась синагога в Махачкале.

В Махачкале террористов блокировали в Свято-Успенском соборе. Прихожан вывели из храма, они не пострадали. Полиция перекрыла выезды из столицы Дагестана. Власти республики создали оперативный штаб и объявили план «Перехват».

В Махачкале и Дербенте ликвидировали шесть террористов. Личности пяти террористов полиция установила. По данным источника в правоохранительных органах, напавшие являются приверженцами международной террористической организации.

По данному факту правоохранители расследуют уголовное дело по трём статьям Уголовного кодекса РФ ― «Террористический акт», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия», а также «Хищение огнестрельного оружия».

Как сообщил на заседании оперативного штаба глава Дагестана Сергей Меликов, жертвами терактов в республике стали более 15 правоохранителей. Также в числе погибших несколько местных жителей.

В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.