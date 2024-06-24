Дербент, Дагестан, 24 июня, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Боевики, совершившие теракты в Махачкале и Дербенте, заранее спланировали нападение на погибшего настоятеля храма отца Николая Котельникова. Его фотографию закрепили в чате террористов. Скриншот имеется в распоряжении ИА Регнум.

ИА Регнум

На фото священник запечатлён на фоне церкви. Накануне терактов боевики обозначили в чате время нападения на священника словами «завтра в том месте в 16», после чего пожелали друг другу спокойной ночи и помощи от Аллаха.

Как передавало ИА Регнум, отец Николай погиб 23 июня в Дербенте. Член общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что нападавшие перерезали 66-летнему священнику горло, когда тот находился в церкви.

23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шестерых нападавших. В результате этого погибли свыше 15 правоохранителей и несколько мирных граждан. Кроме того, террористы жестоко убили протоиерея Николая Котельникова. 19 человек закрылись внутри церкви, пытаясь спастись. После произошедшего 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявили днями траура.

Правоохранители квалифицировали произошедшее в республике по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия»), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия»). В процессе задержания силовики ликвидировали пять лиц, причастных к совершению преступления, личности каждого уже установили. Следствие устанавливает личности иных людей, причастных к нападениям, добавили в СК.