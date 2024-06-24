Махачкала, 24 июня, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Среди боевиков, ликвидированных в Дербенте, был боец ММА Гаджимурад Кагиров, сообщил 24 июня корреспонденту ИА Регнум председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Кадр из видео Гаджимурад Кагиров

«Это он. Точно», — заявил правозащитник на соотвествующий вопрос репортёра.

Он уточнил, что посторонним сложно было опознать Кагирова. Личность помогли установить родители убитого, сообщил Хадулаев.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня в Дербенте и Махачкале группа мужчин совершила вооружённое нападение на два православных храма и пост ДПС. Среди погибших — настоятель храма Николай Котельников, охранник, начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев. В Дагестане трёхдневный траур.

Следственный комитет России сегодня сообщил о гибели 19 человек в результате теракта 23 июня в Дагестане. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о теракте, незаконном приобретении огнестрельного оружия и хищении огнестрельного оружия.

Боевиков, осуществивших теракт, ликвидировали. По данным СК, личности пяти из них удалось установить.