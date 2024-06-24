Брюссель, 24 июня, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Европейский союз создал механизм, с помощью которого сможет обойти вето Венгрии на закупки оружия для Украины на доходы от замороженных активов России. Об этом 24 июня заявил верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times.

Lorena SopÃƒÂªNa/Global Look Press

Как отметил глава евродипломатии, ранее накладывавшие вето на использование замороженных российских активов власти Венгрии, по его мнению, не должны принимать решение по вопросу об использовании этих средств.

По словам Борреля, такой механизм для обхода вето Будапешта по этому вопросу будет «сложным, как и любое юридическое решение, но рабочим».

Он утончил, что ранее Брюссель предложил венгерской стороне вариант, аналогичный ранее согласованной между Будапештом и НАТО схеме.

«Мы предложили Венгрии: ваши деньги не будут никаким образом использованы для поддержки Украины. Не только на [поставку летального] оружия, но для других целей», — пояснил глава дипломатии ЕС.

Боррель добавил, что в обмен на это власти Венгрии должны были заверить страны ЕС, что не станут накладывать вето на решения организации по Украине, однако Будапешт, по его словам, не принял такое предложение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 июня Боррель, заявил, что ЕС на следующей неделе получит первый транш прибыли от замороженных российских активов. Отмечалось, что речь идёт о сумме в 1,4 млрд евро и эти средства планируется направить на военную помощь Украине.

Позднее в этот же день министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что страны ЕС смогли достигнуть окончательной договорённости в вопросе использования прибыли от замороженных активов России для оказания военной помощи Киеву. По её словам, также ЕС намерен в понедельник принять очередной пакет санкций против России.

Глава Минфина Антон Силуанов в конце мая отмечал, что Москва ответит в случае изъятия Западом замороженных российских активов. По его словам, Москва пока инициировала такие процессы, но даст симметричный ответ, в логике решений западных государств.

Президент Владимир Путин 14 июня заявил, что все попытки Запада конфисковать замороженные активы будут воровством и не останутся безнаказанными. Российский лидер добавил, что такими действиями Запад только приближает разрушение той системы, которую долго создавал и которая в течение десятилетий обеспечивала ему процветание.