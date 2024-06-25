Москва, 25 июня, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Дорожно-строительный сезон в России в самом разгаре. Специалисты продолжают ремонтировать, реконструировать и строить дороги, обустраивать элементы дорожной инфраструктуры. Для этого они применяют современные технологии и инновационные решения, которые помогают сделать трассы и магистрали безопаснее и комфортнее.

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Автодорога Соломенное — Ялгуба — Суйсарь

Улучшать качество дорог в России помогает национальный проект «Безопасные качественные дороги». Только в этом году по нацпроекту будет обновлено более 14,6 тыс. километров дорожной сети. А чтобы повысить безопасность движения на дорогах, в этом сезоне появится ещё более 600 светофоров, более 512 тыс. метров линий уличного освещения, порядка 1,3 млн метров барьерных ограждений, почти 548 тыс. метров тротуаров, более 151 тыс. метров пешеходных ограждений, почти 117 тыс. дорожных знаков и 16,5 тыс. метров велосипедных дорожек.

Качество, надежность и состояние дорожного покрытия — ключевые факторы, влияющие на безопасность на дорогах. Именно эти аспекты находятся в зоне внимания нацпроекта, и особенно это касается социально значимых маршрутов. Поэтому в регионах улучшают транспортную доступность образовательных, медицинских учреждений, туристических и спортивных объектов.

Например, в Рязани в этом году по нацпроекту появится 33 современных светофора, которые привлекают внимание водителей к нерегулируемым пешеходным переходам. В том числе такой светофор установят на улице Татарской, где располагаются школа и две библиотеки, одна из них — для слепых. Ещё один появится около детского центра творчества и развития и у спортивно-оздоровительного комплекса «Чайка».

«В этот бассейн вот уже третий год я привожу на занятия свою дочь. Приезжаем со стороны микрорайона Канищево на общественном транспорте. Чтобы попасть в спорткомплекс, нужно перейти дорогу. Движение по Шабулина всегда интенсивное. Очень много большегрузов из других регионов здесь проезжает. Хорошо, что добавят дополнительный светофор. Водители издалека будут видеть, что впереди пешеходный переход. Особенно в осенне-зимний период, когда на улице рано темнеет», — говорит местная жительница Ирина Васильева.

А в Новороссийске в этом году уже обновили свыше 2,7 тыс. метров тротуаров. В том числе старая плитка была заменена на новую в районе гимназии на улице Цедрика. Теперь добираться до места учёбы станет удобнее не только гимназистам, но и воспитанникам детской юношеской спортивной школы «Олимпиец», которая базируется на территории гимназии.

«Мы благодарны дорожникам за хорошую работу и удобную дорогу. Отправляя ребенка на тренировку, родители, конечно же, думают о безопасности маршрута. На наших глазах на перекрестке улиц Цедрика и Энгельса сделали удобный подход к пешеходному переходу, светофору. Многие мамы, приводя на тренировку ребенка, еще одного везут в коляске. Передвигаться стало комфортно. Плитка уложена ровно, есть удобные спуски. На пешеходнике — грамотная разметка, привлекающая внимание водителей и всех участников движения», — отметил тренер-преподаватель Леонид Фадеев.

В Удмуртии по нацпроекту в этом сезоне установят более четырёх километров линий электроосвещения. В том числе светлее станет на центральной улице в селе Мостовое, где проходит трасса Сарапул — Каракулино и расположена местная школа. Сейчас на участке устанавливают световые опоры. После установки начнется технологическое подсоединение новых линий к электросети.

«Когда темно, дорогу совершенно не видно, пешеходов тоже. Поэтому все жители нашего села очень рады, что наконец-то у нас появится освещение на трассе», — рассказала директор Мостовинской школы Татьяна Сергеева.

Новые велодорожки обустраивают после капитального ремонта улиц Студенческой и Корабельной в Нижнекамске. Они будут проходить рядом с детсадами, гимназией, лицеями, школами, Нижнекамским химико-технологическим институтом, индустриальным техникумом, агропромышленным и педагогическим колледжами.

«Наша миссия — стать городом, где ребенка можно отправлять в школу одного и не переживать за его безопасность. А главная цель — создание безопасной среды для всех участников дорожного движения», — отметил помощник главы Нижнекамского муниципального района по вопросам безопасной дорожной инфраструктуры Раис Шаехов.

За безопасность на дорогах отвечают не только разметка и светофоры, но и культура поведения участников дорожного движения. И изучать правила безопасного поведения необходимо с детства. Как и где правильно переходить дорогу, какая экипировка нужна для поездки на велосипеде и где можно на нём кататься — об этом можно узнать, приняв участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». За четыре года в ней приняли участие более 15,3 млн учеников 1–9-х классов. В этом году она пройдёт с 24 сентября по 27 октября.

В летний период знание ПДД становится ещё актуальнее. Напомнить о правилах и закрепить знания поможет первое обучающее онлайн-тестирование «Безопасные дороги летом».

«В период летних каникул важно напомнить детям и их родителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Онлайн-тестирование позволит закрепить знания и обратить внимание участников на возможные факторы риска при участии в дорожном движении. Долгосрочная задача проведения таких мероприятий амбициозная — достижение «нулевой» смертности на российских дорогах», — заявил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Сергей Хранцкевич.

Благодаря проекту дети узнают, как уменьшить риск опасных ситуаций, как лучше ориентироваться на дороге, и многое другое. В онлайн-тестировании уже приняли участие более 120 тыс. детей, в том числе «Юные инспекторы движения».

Проверить свои знания можно до 31 августа на платформе Учи. ру. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и из личного кабинета перейти на страницу проекта. После прохождения всех заданий школьники получат памятные сертификаты и онлайн-призы.

Как сообщало ИА Регнум, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению президента Владимира Путина, проводится реконструкция, ремонт и строительство дорог, внедряются передовые дорожные технологии и обновляется пассажирский транспорт. Интенсивность дорожного движения растёт с каждым годом, расширяется дорожная сеть страны. Поэтому наравне с развитием дорожной инфраструктуры для формирования культуры поведения участников дорожного движения проводятся детские профилактические мероприятия.