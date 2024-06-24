Мариуполь, ДНР, 24 июня, 2024, 11:49 — ИА Регнум. В Мариуполе в воскресенье, 23 июня, провели праздник выпускников «Алые паруса», сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

В мероприятии на побережье Азовского моря участвовали более 250 человек.

Праздник для выпускников начался с большого концерта, на котором в сопровождении диджея выступили местные творческие коллективы. Затем состоялось световое шоу, для проведения которого в город доставили более 50 т оборудования, а его монтаж занял несколько дней.

Главным событием вечера стал проход яхты «Ассоль» под алыми парусами. В водной части мероприятия для зрителей выступили флайтбордисты, прошло пиротехническое шоу.

Праздник провели при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала, правительства Санкт-Петербурга и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса.

Впервые мероприятие прошло в городе в 2022 году, тогда же город стал городом-побратимом Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА Регнум, в этом году Санкт-Петербург встретит «Алые паруса» 28 июня. В этом году весь вечер на сцене за хорошее настроение, юмор и шутки будут отвечать ведущие Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич, а хедлайнером праздника станет певец МОТ. У концерта «Алые паруса» в 2024 году оказался самый молодёжный состав. Кроме того, мероприятие будет разделено на несколько тематических блоков, в числе которых — «учёба», «спорт», «театр».

В первой части, посвящённой учёбе, выступит популярный молодой певец AMIRCHIK, который исполнит свои главные хиты, вспомнит вместе со зрителями математические формулы. Певица IOWA продолжит спортивный блок, где проведёт для всех тренировку и танцевальную зарядку. В этой же части концерта артисты балета устроят танцевальный батл. Помимо них, на сцену выйдут ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко.