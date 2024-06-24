Гагра, Абхазия, 24 июня, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Подозреваемых в перестрелке и убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией задержали, сообщила 24 июня прокуратура.

Максим Блинов/РИА Новости

«Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии», — сообщила местная прокуратура.

Личности задержанных устанавливаются.

Сообщение о стрельбе на территории КПП «Псоу» поступило в дежурную часть в 16:55 мск 23 июня. Пострадали четверо граждан, один из них погиб. По предварительным данным, 17-летняя девушка получила ранение в руку, её госпитализировали. В больницу также попали двое мужчин.

Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту убийства мужчины на контрольно-пропускном пункте «Псоу» на российско-абхазской границе.

Предварительно, причиной преступления стал личный конфликт.