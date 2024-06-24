Москва, 24 июня, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Актриса судебных, политических и развлекательных шоу и сериалов 36-летняя Анастасия Арисон утром 17 июня распылила перцовый баллончик в вагоне московского метро на станции Таганская. От её действий пострадала 41-летняя Екатерина (имя изменено). Её госпитализировали с множественными химическими ожогами. Пострадавшая обратилась в полицию, после чего против звезды ток-шоу «Давай поженимся» возбудили уголовное дело. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео

Утром 17 июня Екатерина ехала на работу со станции Выхино. Женщина как обычно прошла в середину вагона и встала у дверей, так она случайно оказалась рядом со звездой телевидения Анастасией Арисон.

«Я стояла у дверей, занималась делами в телефоне. И краем глаза вижу, что девушка стоит и отряхивает одежду. Я подумала, что могла случайно её задеть, когда проходила, и на всякий случай извинилась. Но она никак не отреагировала и продолжила отряхиваться. А через несколько минут между станциями Пролетарская и Таганская повернулась ко мне и молча распылила мне в лицо перцовый баллончик», — рассказала пострадавшая.

После этого частница шоу «Давай поженимся» скрылась с места преступления. По описанию пострадавшей и записям камер метрополитена был составлен фото-робот. Женщину удалось задержать вечером этого же дня на станции Белорусская. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка совершенное с применением оружия). Теперь ей грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.

«Установлено, что 36-летняя задержанная 17 июня в 9:50 в перегоне между станциями метро Пролетарская и Таганская достала перцовый баллончик и распылила в сторону людей в замкнутом пространстве, после чего скрылась. Пострадавшей оказана первая медицинская помощь на месте, после чего её госпитализировали в ГКБ им. Ф. И. Иноземцев. У женщины диагностировали химический ожог глаз, шеи, предплечья и аллергическую реакцию», — сообщил источник ИА Регнум.

Арисон почти 10 лет работает в шоу-бизнесе. Девушка участвует в разных ток-шоу как приглашенный гость, активно снимается в массовке на различных теле-проектах. В ее карьере есть такие шоу, как «Давай поженимся», «Давай разведемся», «Естественный отбор» с Отаром Кушанашвили и многие другие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве на станции метро Пушкинская 16-летний сын директора парка аттракционов ВДНХ Владислава Яровенко распылил перцовый баллончик. В отношении хулигана и его отца завели административные дела за мелкое хулиганство.