Москва, 24 июня, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Сайт Московской биржи был недоступен около 20 минут. При попытке открыть площадку возникала ошибка.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Не удается получить доступ к сайту», — следовало из сообщения.

Сайт Мосбиржи стал недоступен спустя полчаса после начала торгов, которые начались в 10:00 мск. Торги продолжились в штатном режиме и обновлялись в реальном времени.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта сайт Российских железных дорог (РЖД) работал со сбоями. При попытке зайти на сайт появлялось сообщение о том, что сервер не может обработать запрос. Как тогда сообщили в компании, сайт может быть временно недоступен по техническим причинам.