Дербент, Дагестан, 24 июня, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Среди убитых при нападении террористов на церковь и синагогу в Дербенте были сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП). Об этом 24 июня сообщил исполняющий обязанности главы города Ахмед Кулиев.

Низами ГаджибалаевТАСС

«Вооружённые нелюди напали на мирный, толерантный город. Атаковали церковь и синагогу. Убиты ни в чём неповинные люди. Среди них наш друг ― священник отец Николай, сотрудники полиции и ЧОПа», ― написал глава города в Telegram-канале.

Он назвал произошедшее чудовищным событием и выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Кулиев добавил, что им окажут всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, нападение на синагогу в Дербенте террористы совершили около 17:50 (мск) 23 июня, за 40 минут до вечерней молитвы. Аналогичному нападению подверглась синагога в Махачкале.

Кроме того, 23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В Дербенте от рук террористов погибли настоятель храма, 66-летний Николай Котельников и охранник. В Дербенте также погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней подполковник Мавлудин Хидирнабиев, приехавший на подмогу коллегам.

В Махачкале террористов блокировали в Свято-Успенском соборе. Прихожан вывели из храма, они не пострадали. Полиция перекрыла выезды из столицы Дагестана. Власти Дагестана создали оперативный штаб и объявили план «Перехват».

В Махачкале и Дербенте ликвидировали шесть террористов. По данным источника в правоохранительных органах, напавшие являются приверженцами международной террористической организации.

Как сообщил на заседании оперативного штаба глава Дагестана Сергей Меликов, жертвами терактов в республике стали более 15 правоохранителей. Также в числе погибших несколько местных жителей. По данным Telegram-канала «112», количество жертв террористической атаки возросло до 20 человек.

В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.