Брюссель, 24 июня, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Евросоюз получит первый транш прибыли от замороженных активов России на следующей неделе. Об этом 24 июня по прибытии на заседание Совета глав МИД стран ЕС заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Первый транш будет на следующей неделе», ― сказал Боррель.

Эти средства планируется направить на военную помощь Украине. Речь идёт о транше в размере 1,4 млрд евро. По данным издания Politico, средства направят через Германию, Данию и Чехию, которые будут совершать закупки, необходимые для Украины.

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что страны Евросоюза достигли окончательной договорённости по использованию доходов от замороженных российских активов.

Как сообщало ИА Регнум, страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине заморозили порядка 50% российских валютных резервов. Более 200 млрд из примерно 300 млрд евро находятся в ЕС. 14 июня высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что все страны G7 будут принимать участие в выделении кредита Украине в размере 50 млрд долларов за счёт доходов от замороженных российских активов. По его словам, Запад предоставит такой заем Киеву уже в 2025 году.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что любые попытки изъятия Западом замороженных активов РФ будут воровством и не останутся безнаказанными.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случае, если недружественные западные страны изымут российские средства или доходы от них, РФ ответит тем же. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что возможный ответ Москвы на изъятие российских активов может касаться собственности и денег западных стран, находящихся в российской юрисдикции. По её словам, Россия обладает значительными объёмами западных средств и имущества.

Россия использует все возможные инструменты, чтобы защитить свои активы от конфискации Западом, заявил 17 июня постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он добавил, что, согласно позиции Москвы, любые идеи о конфискации активов России или прибыли от них являются грубейшим нарушением принципов и норм международного права.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления Белого дома, отметил, что страны Запада пренебрегли всеми нормами приличия и превратились в грабителей, игнорирующих цивилизованные правила поведения.

Глава минфина Бельгии Винсент ван Петегем на министерском совещании ЕС в Люксембурге 21 июня заявил, что изъятие российских активов в Евросоюзе приведёт к непредсказуемым последствиям, необходимо «распределить риски» по кредиту Украине.