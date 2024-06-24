Минеральные Воды, Ставропольский край, 24 июня, 2024, 10:14 — ИА Регнум. «ФосАгро» полностью обеспечила спрос на удобрения под весенний сев и активно ведет подготовку к осенним полевым работам. Об этом сообщил гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк, выступая на Всероссийском дне поля в Минеральных Водах.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

«ФосАгро» познакомила участников с инновационными марками удобрений с микроэлементами и системами минерального питания, адаптированными под каждый сорт растения, регион и даже отдельный район. Примеры их практического применения компания продемонстрировала и у себя на стенде, и на демонстрационных посевах Всероссийского дня поля: на площади 18 га выращено 116 сортов озимых и 130 сортов и гибридов яровых культур от российских селекционеров.

На стенде компании побывала глава Минсельхоза России Оксана Лут, которой доложили об обеспечении отечественного АПК минеральными удобрениями. В прошлом году сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» — крупнейшая в России — увеличила поставки внутренний рынок на 12% до 3,3 млн тонн. Компания остается лидером по суммарным поставкам всех видов удобрений отечественному АПК и гарантом национальной продовольственной безопасности.

«За последние пять лет мы вложили в развитие сети «ФосАгро-Регион» более 4 млрд рублей, за это время количество региональных комплексов хранения и перевалки минеральных удобрений увеличилось с 19 до 34, — отметил Андрей Вовк. — Их суммарная емкость сегодня превышает 850 тыс. тонн, что позволяет и накапливать заявленные объемы, и создавать резерв на оперативные дополнительные поставки».

Он рассказал о совместной с аграриями работе по повышению эффективности минерального питания и внедрению инновационных препаратов. Сегодня в портфеле марок «ФосАгро» почти 60 наименований, в том числе водорастворимые и жидкие удобрения, а также развивающаяся линейка комплексных удобрений с макро-, мезо — и микроэлементами в одной грануле. По словам Андрея Вовка, «ФосАгро-Регион» испытывает и внедряет инновационные марки удобрений, повышающие эффективность земледелия.

«Еще три года назад аграрии практически не обращали внимания на марки с микроэлементами. Но в результате системного продвижения результатов их применения в различных агрометеорологических условиях, закупки выросли на 60% за последние два года, с начала этого года — на треть», — сказал Вовк.

Поставки жидких минеральных удобрений компания в прошлом году увеличила более чем на четверть. С начала 2024 года они выросли еще на 30%.

«ФосАгро» также недавно вышла на рынок семян. С целью импортозамещения и возрождения отечественной селекции «ФосАгро» объединяет усилия с одним из российских лидеров в этой области, компанией «Щелково Агрохим». В ходе Всероссийского дня поля компании подписали соглашение о долгосрочном партнерстве для развития отечественного растениеводства, селекции и семеноводства. В частности, стороны договорились о совместных разработках, направленных на более полную реализацию генетического потенциала отечественных селекционных образцов при помощи современных минеральных удобрений и средств защиты растений.

«ФосАгро» также заключила соглашение о сотрудничестве в продвижении гибридов сельскохозяйственных культур и адаптированных к ним систем минерального питания с компанией «Агроплазма» и соглашение по расширению географии поставок продукции Южно-Уральского завода магниевых соединений. Ожидается, что соглашения будут способствовать улучшению доступа фермеров к достижениям отечественной селекции и эффективной агрохимической продукции.