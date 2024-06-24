Москва, 24 июня, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Экипаж вертолёта Ка-52М нанёс удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск «Север», сообщило 24 июня Министерство обороны.

Нина Падалко/РИА Новости

«Все указанные цели успешно поражены», — сообщило ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня российский вертолёт Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Север». Военные ударили по ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Российские пилоты выполнили противоракетный манёвр, выпустив тепловые ловушки. После завершения задания Ми-35М вернулся на аэродром вылета.

В конце мая Минобороны сообщило, что вертолёт Ка-52М успешно поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ. Для ударов по ВСУ применялись неуправляемые авиационные ракеты.